Между нами музыка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Экспериментальная драма культового режиссера Терренса Малика («Древо жизни») с невероятным кастом и камео реальных музыкантов. Фэй, молодая певица и музыкантка, надеется, что ее малооплачиваемая работа на известного и сказочно богатого продюсера Кука станет ключом к успешной карьере на сцене. Чтобы добиться своей цели, она даже готова вступить с ним в отношения. Но настоящая любовь нарушает все ее планы: девушка знакомится с БиВи, подающим надежды музыкантом, которого Кук намерен сделать настоящей звездой. Между Фэй и БиВи вспыхивает страсть, но она продолжает тайно встречаться с Куком. Во время совместной поездки в Мексику, все трое сильно сближаются. Узнать судьбу этого странного любовного треугольника можно, если смотреть в хорошем качестве онлайн фильм «Между нами музыка» (2015) на Wink.



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