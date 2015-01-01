Между нами музыка (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Экспериментальная драма культового режиссера Терренса Малика («Древо жизни») с невероятным кастом и камео реальных музыкантов. Фэй, молодая певица и музыкантка, надеется, что ее малооплачиваемая работа на известного и сказочно богатого продюсера Кука станет ключом к успешной карьере на сцене. Чтобы добиться своей цели, она даже готова вступить с ним в отношения. Но настоящая любовь нарушает все ее планы: девушка знакомится с БиВи, подающим надежды музыкантом, которого Кук намерен сделать настоящей звездой. Между Фэй и БиВи вспыхивает страсть, но она продолжает тайно встречаться с Куком. Во время совместной поездки в Мексику, все трое сильно сближаются. Узнать судьбу этого странного любовного треугольника можно, если смотреть в хорошем качестве онлайн фильм «Между нами музыка» (2015) на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Терренс
Малик
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Руни
Мара
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актриса
Холли
Хантер
- БМАктриса
Беренис
Марло
- Актёр
Вэл
Килмер
- ЛЛАктриса
Люкке
Ли
- ТМСценарист
Терренс
Малик
- Продюсер
Глен
Баснер
- ТБПродюсер
Тэннер
Бирд
- НГПродюсер
Николас
Гонда
- РДХудожница
Рут
Де Йонг
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки