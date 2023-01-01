Биография

Натали Портман — американская актриса, продюсер и режиссер. Лауреатка премии «Оскар» за фильм «Черный лебедь». Родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года. Первые три года жизни Натали провела в Израиле, а затем вместе с родителями переехала в США. С четырех лет девочка начала заниматься танцами и выступать. В школьные годы интересовалась исследовательской деятельностью, участвовала в конкурсе Intel. Портман окончила Гарвард со степенью бакалавра по психологии и владеет шестью языками. Известность Натали Портман получила в 13 лет, снявшись в фильме «Леон» с Жаном Рено. Актриса запомнилась зрителям по таким картинам, как «Марс атакует!», «Еще одна из рода Болейн», «Мои черничные ночи», «Храбрые сердцем», «Аннигиляция», «Звездные войны» и «Черный лебедь». Натали продюсировала проекты «Больше, чем секс», «Повесть о любви и тьме», «Гордость и предубеждение и зомби».