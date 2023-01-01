Натали Портман
Natalie Portman
- Карьера
- Режиссёр, Актриса, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 9 июня 1981 г. (43 года)
Биография
Натали Портман — американская актриса, продюсер и режиссер. Лауреатка премии «Оскар» за фильм «Черный лебедь». Родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года. Первые три года жизни Натали провела в Израиле, а затем вместе с родителями переехала в США. С четырех лет девочка начала заниматься танцами и выступать. В школьные годы интересовалась исследовательской деятельностью, участвовала в конкурсе Intel. Портман окончила Гарвард со степенью бакалавра по психологии и владеет шестью языками. Известность Натали Портман получила в 13 лет, снявшись в фильме «Леон» с Жаном Рено. Актриса запомнилась зрителям по таким картинам, как «Марс атакует!», «Еще одна из рода Болейн», «Мои черничные ночи», «Храбрые сердцем», «Аннигиляция», «Звездные войны» и «Черный лебедь». Натали продюсировала проекты «Больше, чем секс», «Повесть о любви и тьме», «Гордость и предубеждение и зомби».
Фильмография
Актриса
- 6.5
Вокс люкс2018, 109 минБесплатно
- 8.8
Джейн берет ружье2016, 94 мин
- 8.0
Повесть о любви и тьме2015, 94 минБесплатно
- 7.7
Хешер2010, 101 минБесплатно
- 8.4
Любовь и прочие обстоятельства2009, 98 минБесплатно
- 8.9
Там, где сердце2000, 115 мин
- 8.0
Все говорят, что я люблю тебя1996, 96 минБесплатно
- 9.5
Леон1994, 124 мин