2007, My Blueberry Nights
Драма, Мелодрама91 мин12+
Мои черничные ночи (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя ипытается залечить разбитое сердце. Помере того какзаживают сердечные раны, мимолётные встречи снезнакомыми людьми ведут её кновым инеизведанным страницам жизни.
Будь томечтательный владелец ночного кафе илиневезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, илинесчастный полицейский иего непокорная жена—все этилюди помогают Элизабет изменить взгляд нажизнь.
- ВКРежиссёр
Вонг
Кар-Вай
- НДАктриса
Нора
Джонс
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Натали
Портман
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ММАктёр
Майкл
Мэй
- ЧДАктёр
Чад
Дэвис
- КБАктриса
Катя
Блюменберг
- ДМАктёр
Джон
Маллой
- ДБАктёр
Деметриус
Батлер
- АЛАктриса
Адриан
Ленокс
- БКАктёр
Бенджамин
Кейнс
- КПАктриса
Кэт
Пауэр
- МХАктёр
Майкл
Хартнет
- ВКСценарист
Вонг
Кар-Вай
- ЛБСценарист
Лоуренс
Блок
- ДППродюсер
Джеки
Пан
- ЧВПродюсер
Чань
Вай-Чун
- ЧЕПродюсер
Чань
Е-Чэн
- АХПродюсер
Абазар
Хаями
- ПТПродюсер
Памела
Тур
- ВКПродюсер
Вонг
Кар-Вай
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- УЧМонтажёр
Уильям
Чан
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- КПОператор
Квань
Пун-Люн
- РККомпозитор
Рай
Кудер