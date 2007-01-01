Мои черничные ночи
Wink
Фильмы
Мои черничные ночи
2007, My Blueberry Nights
Драма, Мелодрама91 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Мои черничные ночи (фильм, 2007) смотреть онлайн

О фильме

Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя ипытается залечить разбитое сердце. Помере того какзаживают сердечные раны, мимолётные встречи снезнакомыми людьми ведут её кновым инеизведанным страницам жизни.

Будь томечтательный владелец ночного кафе илиневезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, илинесчастный полицейский иего непокорная жена—все этилюди помогают Элизабет изменить взгляд нажизнь.

Мои черничные ночи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Китай, Франция, Гонконг, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Мои черничные ночи»