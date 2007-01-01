Мои черничные ночи (фильм, 2007) смотреть онлайн

Молодая женщина Элизабет, прошедшая через множество разочарований, ищет себя ипытается залечить разбитое сердце. Помере того какзаживают сердечные раны, мимолётные встречи снезнакомыми людьми ведут её кновым инеизведанным страницам жизни.



Будь томечтательный владелец ночного кафе илиневезучая девушка-игрок, делающая Элизабет отчаянное предложение, илинесчастный полицейский иего непокорная жена—все этилюди помогают Элизабет изменить взгляд нажизнь.



