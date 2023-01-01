Wink
Фильмы
Мои черничные ночи
Актёры и съёмочная группа фильма «Мои черничные ночи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мои черничные ночи»

Режиссёры

Вонг Кар-Вай

Wong Kar-Wai
Режиссёр

Актёры

Нора Джонс

Norah Jones
АктрисаElizabeth
Джуд Лоу

Jude Law
АктёрJeremy
Натали Портман

Natalie Portman
АктрисаLeslie
Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаSue Lynne
Дэвид Стрэтэйрн

David Strathairn
АктёрArnie
Фрэнки Фэйзон

Frankie Faison
АктёрTravis
Майкл Мэй

Michael May
АктёрAloha
Чад Дэвис

Chad R. Davis
АктёрBoyfriend (в титрах: Chad Davis)
Катя Блюменберг

Katya Blumenberg
АктрисаGirlfriend
Джон Маллой

John Malloy
АктёрDiner Manager
Деметриус Батлер

Demetrius Butler
АктёрMale Customer
Адриан Ленокс

Adriane Lenox
АктрисаSandy
Бенджамин Кейнс

Benjamin Kanes
АктёрRandy
Кэт Пауэр

Cat Power
АктрисаKatya (в титрах: Chan Marshall)
Майкл Хартнет

Michael Hartnett
АктёрSunglasses

Сценаристы

Вонг Кар-Вай

Wong Kar-Wai
Сценарист
Лоуренс Блок

Lawrence Block
Сценарист

Продюсеры

Джеки Пан

Jacky Pang
Продюсер
Чань Вай-Чун

Chan Wai-Chung
Продюсер
Чань Е-Чэн

Chan Ye-Cheng
Продюсер
Абазар Хаями

Abazar Khayami
Продюсер
Памела Тур

Pamela Thur
Продюсер
Вонг Кар-Вай

Wong Kar-Wai
Продюсер

Художники

Уильям Чан

William Chang
Художник
Джуди Ри

Judy Rhee
Художница

Монтажёры

Уильям Чан

William Chang
Монтажёр

Операторы

Дариус Хонджи

Darius Khondji
Оператор
Квань Пун-Люн

Kwan Pung-Leung
Оператор

Композиторы

Рай Кудер

Ry Cooder
Композитор