Повесть о любви и тьме
Wink
Фильмы
Повесть о любви и тьме
7.92015, A Tale of Love and Darkness
Драма, Мелодрама94 мин18+

Повесть о любви и тьме (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм о жизни писателя Амоса Оза. В нем он вспоминает свои детские годы в Иерусалиме, где он пребывал в 1940-х годах.

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Страна
Израиль, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb