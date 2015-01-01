Повесть о любви и тьме (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм о жизни писателя Амоса Оза. В нем он вспоминает свои детские годы в Иерусалиме, где он пребывал в 1940-х годах.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Натали
Портман
- Актриса
Натали
Портман
- ДКАктёр
Джилад
Кахана
- АТАктёр
Амир
Теслер
- ММАктёр
Мони
Мошонов
- ОКАктёр
Охад
Кноллер
- МХАктёр
Макрам
Хури
- НРАктриса
Нета
Рискин
- РКАктёр
Ротем
Кейнан
- Сценарист
Натали
Портман
- АОСценарист
Амос
Оз
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- АСХудожник
Арад
Сават
- АЭХудожник
Альбер
Эльбаз
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- НБКомпозитор
Николас
Брителл