Повесть о любви и тьме (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Фильм о жизни писателя Амоса Оза. В нем он вспоминает свои детские годы в Иерусалиме, где он пребывал в 1940-х годах.



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