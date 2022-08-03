Вокс люкс (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Юная, увлеченная музыкой Селеста, в 14 лет становится единственной выжившей жертвой стрельбы, устроенной в школе подростком-психопатом. Она посвящает трагедии песню и очень быстро поднимается на вершину славы. В будущем девушку ждут звездная болезнь и жесткий личностный кризис в 31 год.

