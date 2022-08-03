Вокс люкс (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
6.52018, Vox Lux
Драма109 мин18+
О фильме
Юная, увлеченная музыкой Селеста, в 14 лет становится единственной выжившей жертвой стрельбы, устроенной в школе подростком-психопатом. Она посвящает трагедии песню и очень быстро поднимается на вершину славы. В будущем девушку ждут звездная болезнь и жесткий личностный кризис в 31 год.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Брэйди
Корбет
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Стэйси
Мартин
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- Актриса
Рэффи
Кэссиди
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- ЛБАктёр
Логан
Брунер
- МДАктриса
Мария
Диззия
- МГАктриса
Мэг
Гибсон
- ДЛАктёр
Дэниэл
Лондон
- Сценарист
Брэйди
Корбет
- МФСценарист
Мона
Фастволд Лерче
- Продюсер
Эндрю
Лорен
- Продюсер
Мишель
Литвак
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- КЛХудожница
Кери
Лангермен
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- СУКомпозитор
Скотт
Уокер