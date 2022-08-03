Вокс люкс (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Вокс люкс
6.52018, Vox Lux
Драма109 мин18+

О фильме

Юная, увлеченная музыкой Селеста, в 14 лет становится единственной выжившей жертвой стрельбы, устроенной в школе подростком-психопатом. Она посвящает трагедии песню и очень быстро поднимается на вершину славы. В будущем девушку ждут звездная болезнь и жесткий личностный кризис в 31 год.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вокс люкс»