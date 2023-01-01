Биография

Рэффи Кэссиди — британская актриса. Родилась в Уорсли 30 августа 2002 года. Отец Рэффи, Саймон Кэссиди, работал преподавателем по драматическому искусству, потому девочка с раннего детства интересовалась актерской профессией. Примерить на себя роль актрисы ей посчастливилось уже в раннем детстве, когда она сыграла в историческом фильме «"Испанка": Жертвы пандемии гриппа». Дальнейшие предложения о съемках повлияли на ее решение связать жизнь с кино и заняться изучением актерского мастерства в драматическом училище Дэвида Джонсона. Прорывом в карьере Рэффи Кэссиди стал фильм «Земля будущего», в котором британка сыграла вместе с Джорджем Клуни и Хью Лори. Следующей значимой работой в ее творческой биографии стал триллер «Приди ко мне». Картина, в которой Рэффи впервые исполнила главную роль, была номинирована на «Золотую раковину» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Актриса также приняла участие в проектах «Мрачные тени», «Белоснежка и охотник», «Мистер Селфридж», «Союзники», «Убийство священного оленя» и «Вокс Люкс».