Сюжет

После сильного шторма мальчик попадает на таинственный остров, где живет один-единственный человек — старый японец, нашедший единение с природой. Красочная приключенческая история «Королевство Кенсуке» — мультфильм о поиске себя и любви к ближнему.



Родители Майкла забирают его из школы, чтобы отправиться в морское путешествие вокруг света. Но каникулы посреди учебного года прерывает сильный шторм, во время которого Майкл и собака Стелла оказываются за бортом. Когда непогода стихает, их прибивает к берегу далекого острова. Тут живет множество удивительных животных, а еще — Кенсуке, ветеран Второй мировой войны. Когда-то давно он так же, как и Майкл, случайно оказался здесь и с тех пор приспособился к новой жизни. При помощи Кенсуке мальчик начинает по-новому смотреть на мир, но их размеренный быт нарушают охотники, мечтающие нажиться на местных животных.



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