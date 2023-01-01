Биография

Кэн Ватанабэ — актер, продюсер. Родился в Коидэ, Япония, 21 октября 1959 года. Полное имя актера — Кэнсаку. Для благозвучности и лучшего запоминания он сократил до Кэна. Именно так его указывают в титрах. Знаменитость регулярно приглашают в различные ток-шоу и выступить в роли рассказчика в документальных лентах. Родная сестра Юки Ватанабэ также снялась в нескольких картинах. Кэн Ватанабэ дебютировал в кино в 1980-х, и уже третья картина с его участием — «Одуванчик» — получила высокий рейтинг и принесла начинающему актеру первую известность. В 1987 году на экраны вышел исторический сериал «Одноглазый дракон Масамунэ» с Ватанабэ в главной роли, и с тех пор ему часто стали предлагать сыграть мужественных персонажей. Вплоть до нулевых снимался у японских режиссеров, пока не получил приглашение принять участие в голливудской драме «Последний самурай». Главные роли в картине достались Ватанабэ и Тому Крузу. Всего в биографии актера более 60 проектов, среди которых «Начало», «Мемуары гейши», «Расплата», «Западные ворота парка Икэбукуро», «Бэтмен: Начало», «Полиция Токио», «Воспоминания о завтра», «Письма с Иводзимы». Озвучил персонажей мультфильмов «Остров собак», «Королевство Кенсуке».