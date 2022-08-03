Бельканто
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Бельканто

Бельканто (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.52018, Bel Canto
Триллер, Музыка96 мин18+

О фильме

Знаменитая оперная певица Роксана Косс едет в Южную Америку, чтобы дать частный концерт в честь дня рождения японского промышленника Кацуми Осокавы. Внезапно на мероприятие, собравшее едва ли не всю мировую элиту, вламываются террористы, которые требуют освобождения своих боевых товарищей.

Страна
США, Мексика
Жанр
Драма, Мелодрама, Музыка, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бельканто»