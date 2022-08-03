Бельканто (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Знаменитая оперная певица Роксана Косс едет в Южную Америку, чтобы дать частный концерт в честь дня рождения японского промышленника Кацуми Осокавы. Внезапно на мероприятие, собравшее едва ли не всю мировую элиту, вламываются террористы, которые требуют освобождения своих боевых товарищей.

