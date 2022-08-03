Бельканто (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.52018, Bel Canto
Триллер, Музыка96 мин18+
О фильме
Знаменитая оперная певица Роксана Косс едет в Южную Америку, чтобы дать частный концерт в честь дня рождения японского промышленника Кацуми Осокавы. Внезапно на мероприятие, собравшее едва ли не всю мировую элиту, вламываются террористы, которые требуют освобождения своих боевых товарищей.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- ТУАктёр
Теноч
Уэрта
- РКАктёр
Рё
Касэ
- ММАктриса
Мария
Мерседес Корой
- НЭАктёр
Ноэ
Эрнандес
- ДОАктёр
Джонни
Ортиз
- ЭСАктёр
Этан
Симпсон
- ГААктёр
Габо
Августин
- Сценарист
Пол
Вайц
- ЭПСценарист
Энн
Пэтчетт
- КБПродюсер
Кэролайн
Барон
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДВХудожник
Дерек
Ванг
- ФКХудожница
Филиппа
Кулпеппер
- СЭМонтажёр
Сьюзи
Элмигер