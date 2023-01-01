WinkДжулианна Мур
Джулианна Мур
Julianne Moore
- Карьера
- Актриса, Продюсер
- Дата рождения
- 3 декабря 1960 г. (64 года)
Фильмография
Актриса
- 8.6
После свадьбы2019, 107 мин
- 8.5
Бельканто2018, 96 минБесплатно
- 9.2
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 12014, 117 мин
- 9.3
Воздушный маршал2014, 101 минБесплатно
- 7.5
Страсти Дон Жуана2013, 86 минБесплатно
- 7.6
Учитель английского2012, 87 мин
- 7.4
Быть Флинном2012, 97 минБесплатно
- 7.7
Хлоя2009, 92 мин
- 8.4
Убежище2008, 107 минБесплатно
- 8.7
Идеальный муж1999, 93 минБесплатно