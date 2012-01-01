Учитель английского (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Линда, одинокая учительница английского языка в маленьком городке Кингстон, всю жизнь работает в школе, очень любит свой предмет, но в личной жизни у нее не все так радужно. Жизнь Линды кардинально меняется, когда ее бывший ученик Джейсон возвращается из Нью-Йорка в свой маленький городок после неудачной попытки поставить там свою пьесу. И теперь Линда всеми силами будет стараться помочь Джейсону как можно быстрее стать успешным драматургом…



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