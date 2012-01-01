Учитель английского (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.62012, The English Teacher
Драмы, Комедии87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Линда, одинокая учительница английского языка в маленьком городке Кингстон, всю жизнь работает в школе, очень любит свой предмет, но в личной жизни у нее не все так радужно. Жизнь Линды кардинально меняется, когда ее бывший ученик Джейсон возвращается из Нью-Йорка в свой маленький городок после неудачной попытки поставить там свою пьесу. И теперь Линда всеми силами будет стараться помочь Джейсону как можно быстрее стать успешным драматургом…
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- Актриса
Джулианна
Мур
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актриса
Фиона
Шоу
- НЛАктёр
Норберт
Лео Бац
- Актриса
Джессика
Хехт
- ЧСАктёр
Чарли
Сэкстон
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- НБАктриса
Никки
Блонски
- ДХСценарист
Дэн
Харитон
- СУСценарист
Стэйси
Уайсс
- Продюсер
Наоми
Деспрес
- БЛПродюсер
Бен
Леклер
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- ЭПХудожница
Эмма
Поттер
- МИМонтажёр
Майрон
И. Керстайн
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен