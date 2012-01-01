Учитель английского
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Учитель английского

Учитель английского (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.62012, The English Teacher
Драмы, Комедии87 мин18+
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Сюжет

Линда, одинокая учительница английского языка в маленьком городке Кингстон, всю жизнь работает в школе, очень любит свой предмет, но в личной жизни у нее не все так радужно. Жизнь Линды кардинально меняется, когда ее бывший ученик Джейсон возвращается из Нью-Йорка в свой маленький городок после неудачной попытки поставить там свою пьесу. И теперь Линда всеми силами будет стараться помочь Джейсону как можно быстрее стать успешным драматургом…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Учитель английского»

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