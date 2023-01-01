Биография

Фиона Шоу — ирландская актриса театра и кино. Дважды номинирована на премию «Эмми». Родилась в Корке 10 июля 1958 года. В детстве увлекалась музыкой и литературой, а по мере взросления начала играть в любительских театральных постановках. Однако о профессиональной карьере она не задумывалась, решив изучать философию в Ирландском Национальном университете. Лишь после этого она поступила на актерский факультет Королевской академии драмы в Лондоне. В тот же период она начала участвовать в театральных постановках и даже выходила на бродвейскую сцену. Кинокарьеру Фиона Шоу начала в 1984 году, снявшись в одном из эпизодов телесериала «Приключения Шерлока Холмса». Через пять лет ее пригласили на второстепенную роль в картине «Моя левая нога», которая привлекла внимание к актрисе. Затем она снялась в комедийной ленте «Трое мужчин и маленькая леди», закрепившей успех Фионы в сфере кино. Еще большую известность актриса получила после того, как появилась в рейтинговом фильме «Гарри Поттер и философский камень». Затем она снималась и в других частях франшизы. Среди прочих знаковых проектов в творческой биографии — «Мальчик-мясник», «Миссис Уилсон», «Перелом» и «Убивая Еву».