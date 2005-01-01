Черная орхидея (фильм, 2005) смотреть онлайн

Мрачный нуар режиссера «Лица со шрамом» и «Неприкасаемых» Брайана де Пальмы, основанный на романе Джеймса Эллроя о реальном убийстве молодой актрисы в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Детективы Баки Блайкерт и Ли Бланчарт — непревзойденные профессионалы своего дела. Они занимаются поиском очередного насильника, когда город потрясает новость о страшном убийстве — в поле находят расчлененное тело Элизабет Шорт, актрисы, которая только начинала свою карьеру в Голливуде. Вскоре Ли уже не может думать ни о чем, кроме этой загадочной смерти, и убеждает Баки подключиться к расследованию. Запутанное дело разрушит карьеру и личную жизнь Бланчарта, а Блайкерт окажется посреди масштабного заговора, который заведет его в самое сердце криминального подполья Лос-Анджелеса.



