Черная орхидея
Wink
Фильмы
Черная орхидея
7.92005, The Black Dahlia
Триллер, Криминал109 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Черная орхидея (фильм, 2005) смотреть онлайн

О фильме

Мрачный нуар режиссера «Лица со шрамом» и «Неприкасаемых» Брайана де Пальмы, основанный на романе Джеймса Эллроя о реальном убийстве молодой актрисы в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Детективы Баки Блайкерт и Ли Бланчарт — непревзойденные профессионалы своего дела. Они занимаются поиском очередного насильника, когда город потрясает новость о страшном убийстве — в поле находят расчлененное тело Элизабет Шорт, актрисы, которая только начинала свою карьеру в Голливуде. Вскоре Ли уже не может думать ни о чем, кроме этой загадочной смерти, и убеждает Баки подключиться к расследованию. Запутанное дело разрушит карьеру и личную жизнь Бланчарта, а Блайкерт окажется посреди масштабного заговора, который заведет его в самое сердце криминального подполья Лос-Анджелеса.

Черная орхидея смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия, США, Великобритания, Франция, Израиль, Болгария
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная орхидея»