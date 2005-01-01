Черная орхидея (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Мрачный нуар режиссера «Лица со шрамом» и «Неприкасаемых» Брайана де Пальмы, основанный на романе Джеймса Эллроя о реальном убийстве молодой актрисы в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Детективы Баки Блайкерт и Ли Бланчарт — непревзойденные профессионалы своего дела. Они занимаются поиском очередного насильника, когда город потрясает новость о страшном убийстве — в поле находят расчлененное тело Элизабет Шорт, актрисы, которая только начинала свою карьеру в Голливуде. Вскоре Ли уже не может думать ни о чем, кроме этой загадочной смерти, и убеждает Баки подключиться к расследованию. Запутанное дело разрушит карьеру и личную жизнь Бланчарта, а Блайкерт окажется посреди масштабного заговора, который заведет его в самое сердце криминального подполья Лос-Анджелеса.
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Де Пальма
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актриса
Хилари
Суэнк
- МКАктриса
Миа
Киршнер
- МСАктёр
Майк
Старр
- Актриса
Фиона
Шоу
- ПФАктёр
Патрик
Фишлер
- ДОАктёр
Джеймс
Отис
- ДКАктёр
Джон
Кэвэна
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- ДЭСценарист
Джеймс
Эллрой
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Ави
Лернер
- Продюсер
Арт
Линсон
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИЛАктёр дубляжа
Игорь
Ливанов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- МАКомпозитор
Марк
Айшем