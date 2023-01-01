WinkМоше Дайамант
Моше Дайамант
Moshe Diamant
- Карьера
- Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 13 декабря 1946 г. (78 лет)
Фильмография
Сценарист
Продюсер
- 8.1
Мы умираем молодыми2020, 88 минБесплатно
- 7.6
Заклятые враги2013, 81 минБесплатно
- 7.9
Гринго2012, 94 минБесплатно
- 8.7
Боксер2012, 90 минБесплатно
- 7.6
Глаза дракона2012, 87 минБесплатно
- 7.6
Тайник2012, 95 минБесплатно
- 8.3
Липучка2011, 83 минБесплатно
- 8.8
Цена страсти2011, 96 мин
- 7.9
Черная орхидея2005, 109 мин
- 9.1
Тристан и Изольда2005, 120 минБесплатно
- 8.1
И грянул гром2004, 97 мин
- 7.1
Вымышленные герои2004, 104 минБесплатно
- 8.3
Спартанец2004, 102 минБесплатно
- 7.0
Страх.сом2002, 97 минБесплатно
- 8.8
Экстремалы2002, 89 мин
- 8.4
Мушкетер2001, 100 минБесплатно
- 8.9
Патруль времени1994, 93 мин