Страх.сом (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Четыре тела обнаружены среди индустриального распада и городской грязи Нью-Йорка. Команда молодого детектива Майка Рейлли с честолюбивым исследователем из Министерства здравоохранения Терри Хьюстон пытаются раскрыть причину этих необъяснимых смертельных случаев.
Единственный фактор, объединяющий жертв, каждый умер точно через 48 часов после логина на Feardot.com. Они наказывались за их любопытство? Чтобы расследовать это дело Майк входит в систему, и часы начинают обратный отсчет - теперь у него есть только 48 часов...
СтранаВеликобритания, Германия, Люксембург
ЖанрУжасы, Криминал, Триллер
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.4 IMDb
- УМРежиссёр
Уильям
Мэлоун
- Актёр
Стивен
Дорфф
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- Актёр
Стивен
Ри
- УКАктёр
Удо
Кир
- АКАктриса
Амелия
Кёртис
- ДКАктёр
Джеффри
Комбс
- НТАктёр
Найджел
Терри
- ГКАктриса
Гезина
Кукровски
- МСАктёр
Майкл
Саразин
- ЯГАктриса
Яна
Гюттгеманнс
- ХПСценарист
Холли
Пэйберг-Торройя
- Сценарист
Моше
Дайамант
- ЛДПродюсер
Лимор
Дайамант
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЙБПродюсер
Йорам
Барзилай
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АСМонтажёр
Алан
Страхан
- КЗОператор
Кристиан
Зебальдт
- НПКомпозитор
Николас
Пайк