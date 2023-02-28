Страх.сом
Фильмы
Страх.сом
7.02002, Feardotcom
Ужасы, Триллер97 мин18+

Страх.сом (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Четыре тела обнаружены среди индустриального распада и городской грязи Нью-Йорка. Команда молодого детектива Майка Рейлли с честолюбивым исследователем из Министерства здравоохранения Терри Хьюстон пытаются раскрыть причину этих необъяснимых смертельных случаев.

Единственный фактор, объединяющий жертв, каждый умер точно через 48 часов после логина на Feardot.com. Они наказывались за их любопытство? Чтобы расследовать это дело Майк входит в систему, и часы начинают обратный отсчет - теперь у него есть только 48 часов...

Страна
Великобритания, Германия, Люксембург
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.4 IMDb

