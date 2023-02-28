Страх.сом (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Четыре тела обнаружены среди индустриального распада и городской грязи Нью-Йорка. Команда молодого детектива Майка Рейлли с честолюбивым исследователем из Министерства здравоохранения Терри Хьюстон пытаются раскрыть причину этих необъяснимых смертельных случаев.



Единственный фактор, объединяющий жертв, каждый умер точно через 48 часов после логина на Feardot.com. Они наказывались за их любопытство? Чтобы расследовать это дело Майк входит в систему, и часы начинают обратный отсчет - теперь у него есть только 48 часов...

