Биография

Стивен Ри – актер, родился в 1946 году 31 октября в Белфасте. Знаменитый актер из рабочей семьи, в которой было четыре ребенка. Он учился в средней школе, а после нее – в Королевском университете, который находится в Белфасте. Посещая Школу театра в Дублине, будущий артист обучался актерскому мастерству. Роли Стивена Ри в сериале «Перекресток» и полнометражном фильме «Плач Банши» были дебютными. Кроме съемок в кино актер в 70-х годах прошлого века работал в театральной труппе «Фокус-группа», где играл и Габриэль Бирн. В 80- х годах Стивен снимался во множестве телепроектов. Фильмы Стивена Ри того времени известны англичанам и ирландцам, но мировая известность пришла к актеру позже. Об актере заговорили после номинации на «Оскар» за роль в «Жестокой игре», которую он исполнил филигранно. Свои роли Стивен Ри выбирает очень тщательно. Часто в свои картины его приглашает ирландский режиссер и сценарист Нил Джордан. Также Стивен дружит со многими значительными ирландскими писателями. Актер разведен: он был женат на девушке по имени Долорес Прайс, которая являлась участницей ИРА. У пары два ребенка: Дэнни и Оскар. Стивен ведет активную социальную жизнь и представляет ЮНИСЕФ в своей родной стране.