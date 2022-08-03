Из темноты
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Из темноты

Из темноты (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.82014, Out of the Dark
Ужасы, Детектив89 мин18+
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О фильме

Молодая семья приезжает в Колумбию, где их дочь подхватывает таинственную болезнь. Мистический хоррор «Из темноты» — фильм с Джулией Стайлз и Скоттом Спидманом о ненависти, которая остается даже после смерти.

Сара и Пол Харриманы вместе с дочерью Ханной переезжают из Великобритании в местечко Сата Клара в Колумбии. Там отец Сары держит бумажную фабрику, которую собирается передать во владение дочери. Заселившись в поместье, принадлежащее компании, семейная пара замечает, что Ханна начала странно себя вести: девочка видит призраков, а еще у нее развивается странная сыпь, с которой врачи ничего не могут поделать. Родители всерьез задумываются о том, чтобы увезти дочь обратно, но злые силы не собираются ее отпускать.

Какие тайны скрывает Санта Клара, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Из темноты» на Wink.

Страна
США, Испания, Колумбия, ОАЭ
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Из темноты»