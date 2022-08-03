Молодая семья приезжает в Колумбию, где их дочь подхватывает таинственную болезнь. Мистический хоррор «Из темноты» — фильм с Джулией Стайлз и Скоттом Спидманом о ненависти, которая остается даже после смерти.



Сара и Пол Харриманы вместе с дочерью Ханной переезжают из Великобритании в местечко Сата Клара в Колумбии. Там отец Сары держит бумажную фабрику, которую собирается передать во владение дочери. Заселившись в поместье, принадлежащее компании, семейная пара замечает, что Ханна начала странно себя вести: девочка видит призраков, а еще у нее развивается странная сыпь, с которой врачи ничего не могут поделать. Родители всерьез задумываются о том, чтобы увезти дочь обратно, но злые силы не собираются ее отпускать.



Какие тайны скрывает Санта Клара, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Из темноты» на Wink.

