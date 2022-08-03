Из темноты (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Молодая семья приезжает в Колумбию, где их дочь подхватывает таинственную болезнь. Мистический хоррор «Из темноты» — фильм с Джулией Стайлз и Скоттом Спидманом о ненависти, которая остается даже после смерти.
Сара и Пол Харриманы вместе с дочерью Ханной переезжают из Великобритании в местечко Сата Клара в Колумбии. Там отец Сары держит бумажную фабрику, которую собирается передать во владение дочери. Заселившись в поместье, принадлежащее компании, семейная пара замечает, что Ханна начала странно себя вести: девочка видит призраков, а еще у нее развивается странная сыпь, с которой врачи ничего не могут поделать. Родители всерьез задумываются о том, чтобы увезти дочь обратно, но злые силы не собираются ее отпускать.
Какие тайны скрывает Санта Клара, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Из темноты» на Wink.
Рейтинг
- ЛКРежиссёр
Луис
Килес
- Актриса
Джулия
Стайлз
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актёр
Стивен
Ри
- ПДАктриса
Пикси
Дейвис
- ВТАктриса
Ванеса
Тамайо
- АФАктёр
Алехандро
Ферт
- ЭДАктёр
Элькин
Диас
- МФАктриса
Мария
Фернанда Йепес
- ФКАктёр
Фрэнк
Куерво
- ХГСценарист
Хавьер
Гульон
- ДПСценарист
Давид
Пастор
- АПСценарист
Алекс
Пастор
- Продюсер
Энрике
Лопес Лавинье
- Продюсер
Белен
Атьенса
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ОИАктриса дубляжа
Ольга
Иванова
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- ИВОператор
Исаак
Вила
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес