Актёры и съёмочная группа фильма «Из темноты»

Режиссёры
Актёры
АктрисаSarah
Джулия СтайлзJulia Stiles
АктёрPaul
Скотт СпидманScott Speedman
АктёрJordan
Стивен РиStephen Rea
АктрисаHannah
Пикси ДейвисPixie Davies
АктрисаCatalina
Ванеса ТамайоVanesa Tamayo
АктёрDr Contreras
Алехандро ФертAlejandro Furth
АктёрDr Contreras Sr.
Элькин ДиасElkin Díaz
АктрисаDoctor (в титрах: María Fernanda Yépes)
Мария Фернанда ЙепесMaría Fernanda Yepez
АктёрPolice Officer (в титрах: Frank Antonio Cuervo)