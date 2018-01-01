Wink
Из темноты
Актёры и съёмочная группа фильма «Из темноты»

Режиссёры

Луис Килес

Lluís Quílez
Режиссёр

Актёры

Джулия Стайлз

Julia Stiles
АктрисаSarah
Скотт Спидман

Scott Speedman
АктёрPaul
Стивен Ри

Stephen Rea
АктёрJordan
Пикси Дейвис

Pixie Davies
АктрисаHannah
Ванеса Тамайо

Vanesa Tamayo
АктрисаCatalina
Алехандро Ферт

Alejandro Furth
АктёрDr Contreras
Элькин Диас

Elkin Díaz
АктёрDr Contreras Sr.
Мария Фернанда Йепес

María Fernanda Yepez
АктрисаDoctor (в титрах: María Fernanda Yépes)
Фрэнк Куерво

Frank Cuervo
АктёрPolice Officer (в титрах: Frank Antonio Cuervo)

Сценаристы

Хавьер Гульон

Javier Gullón
Сценарист
Давид Пастор

David Pastor
Сценарист
Алекс Пастор

Àlex Pastor
Сценарист

Продюсеры

Энрике Лопес Лавинье

Enrique López Lavigne
Продюсер
Белен Атьенса

Belén Atienza
Продюсер

Актёры дубляжа

Алена Фалалеева

Актриса дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Ольга Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Бина Дайгелер

Bina Daigeler
Художница

Монтажёры

Бернат Вилаплана

Bernat Vilaplana
Монтажёр

Операторы

Исаак Вила

Isaac Vila
Оператор

Композиторы

Фернандо Веласкес

Fernando Velázquez
Композитор