Джулия Стайлз

Биография

Джулия Стайлс – актриса кино и ТВ, модель, писательница, автор сценариев и режиссер игрового кино. Родилась в 1981 году в Нью-Йорке. Номинирована на премию «Золотой Глобус», дважды лауреатка телепремии IAWTV Awards. С детства посвящала много времени искусству современного танца, выступала на сцене и уже в 11 лет выступала на театральной сцене как артистка La MaMa Theatre. Увлечение театром и в особенности Шекспиром привело актрису в Колумбийский университет, который она закончила в 2005 году со степенью по английской литературе. В то же время Стайлс активно снимается в рекламных роликах и появляется на большом экране, а через два года после выпуска пробует себя в роли писательницы и режиссера, выпуская короткометражный фильм «В бреду» (сыграла главную роль). В 2017 году выходит замуж за Престона Джей Кука, помощника оператора, и через месяц после свадьбы рожает ему сына, Страммера Ньюкомба. Первые громкие фильмы Джулии Стайлс – «10 причин моей ненависти» с Хитом Леджером, «Только ты и я» и хитовый боевик «Идентификация Борна» – утвердили ее как яркую драматическую актрису, способную держать баланс между остротой переживаний, легкостью и юмором. Из ТВ-ролей стоит отметить образ Люмен Пирс из телесериала «Декстер», получивший номинацию «Золотой Глобус». Недавние кинохиты Джулии Стайлс – комедийная драма «Мой парень – псих» 2012 года и остросоциальная комедия «Стриптизерши» 2019 года.