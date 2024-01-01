Йогнутая семейка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Инструктор по йоге пытается справиться с финансовыми трудностями, устроить личную жизнь и присматривать за сестрой, которая постоянно вляпывается в неприятности. Фильм «Йогнутая семейка» — романтическая комедия от режиссера Хизер Грэм, которая также сыграла в ней главную роль.



Энн — начинающая инструктор по йоге. У нее ужасный вкус на мужчин: она раз за разом выбирает тех, кто делает ее жизнь только хуже. Сейчас для нее настали особенно непростые времена: денег мало, а из реабилитационного центра вернулась Клио, ее сестра, которая отказывается работать над собой. Тем временем Энн встречает красавчика-мастера по имени Стив, и между ними сразу вспыхивает чувство. Однако его маленькая дочь Лилли не в восторге от новой девушки отца и отказывается ее принимать. Но вот внезапно Энн становится знаменитостью благодаря утекшему в интернет видео в бикини.



Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Йогнутая семейка» онлайн и узнать, сможет ли Энн справиться со всем, что на нее свалилось.



Йогнутая семейка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.