Биография

Томас Леннон – актер, режиссер, сценарист, продюсер, писатель и музыкант. Родился в 1970 году. Увлекся сценическими постановками в студенческие годы. Окончил курс драматического искусства в университете Нью-Йорка. Оттачивал профессиональное мастерство в молодежном коллективе, впоследствии ставшем ядром актерской группы сериала «Государство». Первую кинематографическую роль Леннон исполнил в картине 1991 года «Шестой проход». Наибольшего успеха добился как сценарист и автор бестселлера об успешном создании кино. Женат, воспитывает сына. Став одним из создателей ситкома «Рино 911!», Леннон прославился и как комедийный артист. Эпизодические роли в картинах двух последних десятилетий сделали его узнаваемым. Снимаясь в фильмах, Леннон играет второстепенные роли. Зато его участие в создании сценариев нередко становится судьбоносным для картины. Он сочинял сюжеты и для «Спасателей Малибу», и для трех фильмов «Ночь в музее», и для комедийного боевика «Нью-Йоркское такси». По сценарию Леннона был снят популярный фильм «Лысый нянька: спецзадание». В свободное время актер музицирует с группой «Милые и нежные хулиганы» в качестве гитариста.