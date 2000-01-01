Мементо
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Мементо

Мементо (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

7.82000, Memento
Триллеры, Детективы108 мин18+

Сюжет

Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти, помня все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мементо»

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