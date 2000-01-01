Мементо (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
7.82000, Memento
Триллеры, Детективы108 мин18+
Сюжет
Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но проживает в дешевых мотелях. Его цель в жизни — найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти, помня все до убийства, он не помнит, что было пятнадцать минут назад.
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- Актёр
Джо
Пантольяно
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- РФАктёр
Расс
Фега
- ДФАктриса
Джоржа
Фокс
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- ХСАктриса
Харриет
Сэнсом Харрис
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- Сцен�арист
Кристофер
Нолан
- ДНСценарист
Джонатан
Нолан
- Продюсер
Дженнифер
Тодд
- СТПродюсер
Сюзанн
Тодд
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- УПОператор
Уолли
Пфистер
- ДДКомпозитор
Дэвид
Джульян