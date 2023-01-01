Биография

Кристофер Нолан – британский и американский актер, режиссер, продюсер, а также монтажер и оператор различных кинокартин. Обладатель множества наград и номинаций за успешную работу. Родился актер Кистофер Нолан в столице Англии в 1970 году. Семья будущего актера не связана с творческой сферой, так как мать – стюардесса и преподаватель английского, а отец – менеджер по рекламе. В семье есть еще два сына помимо Кристофера. Снимать свои первые «фильмы» мальчик начал еще в 7 лет, стащив у отца камеру и запечатлевая все вокруг, выстраивая свои собственные сюжетные линии. Его манила тематика «Звездных войн», и он даже снял постановку по мотивам любимого фильма. В 11 лет подросток точно был уверен в том, что станет режиссером. Дебютной работой Кристофера стала картина «Преследование» в 1998 году. Каждая его работа впечатляет кассовым сбором и шедевральностью. Среди самых известных фильмов такие блокбастеры, как «Начало», «Престиж» и «Бэтмен: Начало». Кристофер Нолан по праву назван одним из самых влиятельных кинематографистов современности. Все его работы имеют философскую и моральную подоплеку, ведь они пронизаны духом этических норм и социологических концепций. Создает свои гениальные фильмы Кристофер Нолан и по сей день.