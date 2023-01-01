Биография

Дженнифер Тодд – продюсер, родилась 3 октября 1969 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Помни», «Если бы эти стены могли говорить – 2», «Бойлерная», «Сейчас и тогда», «Через Вселенную», «Любовь к собакам обязательна», «Мой лучший любовник». Дженнифер Тодд была президентом двух киностудий Mark Gordon Company и Pearl Street Films, а в 2018 году основала собственную кинопроизводственную компанию. Свою кинокарьеру начала в 1995 году. Дебютным фильмом Дженнифер Тодд стала комедийная мелодрама «Сейчас и тогда». Затем продюсер выпустила несколько фильмов кинофраншизы об Остине Пауэрсе. В 2000 году на экраны вышел криминальный триллер «Бойлерная». В том же году Тодд продюсировала мелодраму «Если бы эти стены могли говорить 2». Эта работа принесли награду «Women in Film». Еще один продюсерский проект, детективная драма «Помни», был отмечен двумя номинациями на Оскар, получил премии Сатурн и MTV. В 2007 году на экраны вышла фантастическая мелодрама «Через Вселенную». В 2010 году продюсер выпустила фильм «Алиса в Стране чудес» с Джонни Деппом в главной роли. В 2019 году Тодд продюсировала сериал «Город на холме».