Биография

Хизер Грэм — американская актриса, снявшаяся в нескольких десятках фильмов. Неоднократно номинировалась и побеждала в кинопремиях, как за свои роли, так и за актерский состав фильмов в целом. Родилась в Милуоки 29 января 1970 года. Уже в подростковом возрасте Хизер заинтересовалась карьерой актрисы, поэтому не только выступала в школьных постановках, но и посещала прослушивания. Первые роли актрисы были эпизодическими, но ее появление в фильме «Аптечный ковбой» не осталось незамеченным — Хизер номинировали на премию «Независимый дух». Следующие ее роли были эпизодическими. Но после съемок в рекламе для Calvin Klein Хизер пригласили сняться в культовом сериале «Твин Пикс». Привлекательная внешность актрисы не осталась без внимания, поэтому ей начали предлагать сыграть откровенных персонажей — так было в фильмах «Ночи в стиле буги», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и множестве других. Также актриса активно снималась в триллерах и фильмах ужасов, в том числе известных лентах «Из ада» и «Проклятые». Ее можно увидеть и в нескольких известных сериалах: «Задержка в развитии», «Блудливая Калифорния» и «Противостояние». Также Хизер попробовала свои силы в режиссуре, сняв фильм «Полумагия», для которого она же написала сценарий.