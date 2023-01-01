Плоть (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
В прошлом успешная женщина-психиатр попадает в лечебницу, где рассказывает коллеге о том, как очередной пациент захватил контроль над ее телом. Фильм «Плоть» — адаптация рассказа Говарда Лавкрафта «Тварь на пороге» в стиле эротических триллеров 90-х. В главной роли — Хизер Грэм.
Когда-то Элизабет Аптон была успешным психиатром, но вот однажды на пороге ее кабинета появился Эйса. Еще совсем юный пациент убеждает Элизабет, что отец хочет вселиться в его тело. Доктор не спешит доверять этим странным обвинениям, однако внутри нее просыпается интерес, когда она видит, как меняется поведение Эйсы после звонка родителя. С тех пор Эйса не идет у Элизабет из головы, пока она не решает заглянуть к нему домой. Там она встречает его немощного отца Эфраима, в распоряжении которого находится древняя книга черной магии. С ее помощью он нашел способ обрести бессмертие, раз за разом меняя тела. Элизабет становится его новой жертвой — первой женщиной, которую он выбрал за годы злодеяний.
То, что случится после, приведет Элизабет в психиатрическую лечебницу, но даже там она не будет в безопасности. Смотрите хоррор «Плоть» в подписке Amediateka на Wink.
Плоть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джо
Линч
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актёр
Джуда
Льюис
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- Актёр
Джонатон
Шек
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ГСАктёр
Грэм
Скиппер
- БНАктёр
Бретт
Ньютон
- Актёр
Крис
МакКенна
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- ЭМАктриса
Энн
Махони
- КХАктёр
Карл
Хантер
- ДРАктёр
Джона
Рэй
- ДЛАктёр
Джо
Линч
- ДМАктёр
Дрэйк
Мэлоун
- ДПСценарист
Деннис
Паоли
- ГФСценарист
Говард
Филлипс Лавкрафт
- БКПродюсер
Барбара
Крэмптон
- БППродюсер
Боб
Порталь
- КБПродюсер
Ким
Барнард
- МППродюсер
Морган
Питер Браун
- ДГПродюсер
Дэвид
Гульельмо
- ДЛПродюсер
Джо
Линч
- ЛБХудожница
Лили
Боллз
- СМКомпозитор
Стив
Мур