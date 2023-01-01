Плоть (фильм, 2023) смотреть онлайн

В прошлом успешная женщина-психиатр попадает в лечебницу, где рассказывает коллеге о том, как очередной пациент захватил контроль над ее телом. Фильм «Плоть» — адаптация рассказа Говарда Лавкрафта «Тварь на пороге» в стиле эротических триллеров 90-х. В главной роли — Хизер Грэм.



Когда-то Элизабет Аптон была успешным психиатром, но вот однажды на пороге ее кабинета появился Эйса. Еще совсем юный пациент убеждает Элизабет, что отец хочет вселиться в его тело. Доктор не спешит доверять этим странным обвинениям, однако внутри нее просыпается интерес, когда она видит, как меняется поведение Эйсы после звонка родителя. С тех пор Эйса не идет у Элизабет из головы, пока она не решает заглянуть к нему домой. Там она встречает его немощного отца Эфраима, в распоряжении которого находится древняя книга черной магии. С ее помощью он нашел способ обрести бессмертие, раз за разом меняя тела. Элизабет становится его новой жертвой — первой женщиной, которую он выбрал за годы злодеяний.



То, что случится после, приведет Элизабет в психиатрическую лечебницу, но даже там она не будет в безопасности. Смотрите хоррор «Плоть» в подписке Amediateka на Wink.





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