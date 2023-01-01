Биография

Крис МакКенна – сценарист, продюсер, актер дубляжа. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Человек-паук: Возвращение домой», «Лего Фильм: Бэтмен», многосерийные киноленты «Сообщество», «Американский папаша», «Проект Минди». Свою кинокарьеру начал в 2005 году с телевизионных проектов. Дебютным фильмом Криса МакКенны, в котором он участвовал как сценарист и продюсер, стала многосерийная анимационная комедия «Американский папаша». Затем он написал сценарий анимационного мультфильма «Игорь». Он также занимался закадровым озвучиванием одного из персонажей этой семейной комедии. В 2009 году работал над созданием сюжета и продюсированием многосерийной комедии «Сообщество». Эта работа принесла сценаристу номинацию на премию Эмми, а также приз Hugo Awards. В 2012 году в качестве сценариста и продюсера Крис МакКенна участвовал в комедийном сериале «Проект Минди», которая была отмечена номинацией на премию Гильдии сценаристов США. В 2017 году он написал сценарий к геройскому боевику «Человек-паук: Возвращение домой». Фильм был номинирован на премию Georgia Film Critics Association (GAFCA). В том же году вышел еще один фильм, снятый по сценарию МакКенны, приключенческая комедия «Джуманджи: Зов джунглей».