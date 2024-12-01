Дитя тьмы: Первая жертва (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
2007 год. Сбежав из эстонской психиатрической больницы, 31-летняя женщина Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная «Эстер» возвращается к счастливым «родителям» и «старшему брату».
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- УБРежиссёр
Уильям
Брент Белл
- ИФАктриса
Изабель
Фурман
- Актриса
Джулия
Стайлз
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- Актёр
Хиро
Канагава
- МФАктёр
Мэттью
Финлан
- СУАктриса
Саманта
Уолкс
- ЛКАктриса
Лорен
Кокрейн
- ГКАктриса
Гвендолин
Коллинс
- ДКСценарист
Дэвид
Коггшолл
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- ЭКПродюсер
Эшли
Контино
- КИПродюсер
Кайл
Ирвинг
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- СМХудожница
Сара
МакКадден
- ЗУМонтажёр
Зак
Уигмэнн
- КХОператор
Карим
Хуссэйн