Дитя тьмы: Первая жертва (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

2007 год. Сбежав из эстонской психиатрической больницы, 31-летняя женщина Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная «Эстер» возвращается к счастливым «родителям» и «старшему брату».

