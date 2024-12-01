Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
8.22022, Orphan: First Kill
Триллер, Драма94 мин18+

Дитя тьмы: Первая жертва (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

2007 год. Сбежав из эстонской психиатрической больницы, 31-летняя женщина Лина, которая из-за заболевания выглядит на 9 лет, находит среди объявлений о пропавших детях похожую на себя девочку. Та оказывается из богатой американской семьи, и вот уже чудом обнаруженная «Эстер» возвращается к счастливым «родителям» и «старшему брату».

Страна
Канада, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

