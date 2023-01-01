Биография

Хиро Канагава — актер и сценарист. Родился в Японии 13 октября 1963 года. Будущий кинодеятель получил образование в Миддлбери-колледже и университете Саймона Фрезера. Первой заметной ролью на экране было появление в телесериале «Тайны Смолвилля». В настоящее время актер проживает в Ванкувере и преподает технику креативного письма в университете Капилано. Среди популярных фильмов и сериалов Хиро Канагава — «Тайны Смолвилля», «Годзилла» 2014 года, «Человек в высоком замке» 2015 года, «Герои: Возрождение» 2015 года. Также актер озвучивал кинокартины «Мобильный воин Гандам», «Фантастическая четверка: Величайшие герои мира», а в сериале «Секретные материалы» исполнил роли трех разных персонажей во втором, четвертом и десятом сезонах. Также актер написал несколько сценариев для драматических постановок, среди которых «Индийская рука», и получил канадскую Премию генерал-губернатора в номинации «Драматургия на английском языке».