Эхо Донована (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Донован Матесон — блестящий математик, в молодости принимавший участие в создании атомной бомбы. Стремясь открыть для всего человечества нечто важное, ученый пренебрег тогда собственной семьей, что в ре�зультате привело к несчастному случаю со смертельным исходом для его жены и дочери. Спустя 30 лет после этих трагических событий, Донован вновь возвращается в старый дом, и здесь он неожиданно находит таинственную связь между прошлым и настоящим.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Джим
Клифф
- Актёр
Дэнни
Гловер
- КУАктёр
Кварра
Уиллис
- КХАктриса
Карен
Холнесс
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- КМАктёр
Кевин
Макналти
- НКАктриса
Наташа
Калис
- ЛУАктриса
Ланетт
Уэр
- Актёр
Хиро
Канагава
- КСАктриса
Катина
Смолл
- СДАктёр
Стивен
Джеффрис
- ЧХАктриса
Чела
Хорсдаль
- ДЛАктёр
Дэвид
Льюис
- СБАктр�иса
Соня
Беннет
- СПАктриса
Сунита
Прасад
- ДКСценарист
Джим
Клифф
- БКСценарист
Блейк
Корбет
- ТКПродюсер
Трентон
Карлсон
- АСПродюсер
Андриа
Спринг
- Продюсер
Брюс
Гринвуд
- ДППродюсер
Джейсон
П�итти
- МЭПродюсер
Мэри
Энн Уотерхаус
- ПХХудожница
Патриция
Харгривз
- ЭГХудожник
Эрик
Герлунд
- РЭОператор
Роберт
Эшменн