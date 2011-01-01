Эхо Донована (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Донован Матесон — блестящий математик, в молодости принимавший участие в создании атомной бомбы. Стремясь открыть для всего человечества нечто важное, ученый пренебрег тогда собственной семьей, что в ре�зультате привело к несчастному случаю со смертельным исходом для его жены и дочери. Спустя 30 лет после этих трагических событий, Донован вновь возвращается в старый дом, и здесь он неожиданно находит таинственную связь между прошлым и настоящим.



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