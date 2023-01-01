Биография

Дэнни Гловер — американский актер, продюсер и режиссер. Его актерские заслуги были высоко оценены, включая получение гуманитарной премии имени Джина Хершолта на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году. Удостоен Премии председателя фестиваля «Карловы Вары» в 2008 году, премии канала MTV за лучший экранный дуэт в 1993 году, номинировался на премии Гильдии киноактеров и «Эмми» за выдающиеся роли. Родился в Сан-Франциско 22 июля 1946 года. Окончил колледж при Университете Сан-Франциско, затем прошел обучение в Студии негритянских актеров при American Conservatory Theatre. Дебют Дэнни Гловера в кино состоялся в 1979 году в фильме «Побег из Алькатраса», где он исполнил эпизодическую роль. Далее последовали работы в фильмах «Чу Чу и Филли Флэш», «За пределами» и нескольких телевизионных проектах. Первую известность принесла роль в драме «Места в сердце», а также участие в отмеченном «Оскаром» триллере «Свидетель». Однако настоящая популярность пришла после съемок в фильмах серии «Смертельное оружие». Помимо работы в боевиках, снимался в фильмах «Цветы лиловые полей», «Сильверадо» и «Чистое везение». Он также участвовал в популярных сериалах «Одинокий голубь», «Связь» и «Мыслить как преступник», в триллере «Пила: Игра на выживание», который стал культовым среди поклонников жанра. С конца 1990-х годов активно занимается продюсированием и режиссурой. Принимал участие в создании множества кино- и телевизионных проектов, как, например, документального фильма «Просто мечта», а также независимых кинолент, в которых поднимались социальные и политические вопросы. С 1998 года является Послом доброй воли ООН, активно поддерживает различные социальные и культурные инициативы.