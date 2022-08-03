На колесах (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
«История» гонки «Тур де Франс» 1982 года, в которой чуть ли не каждый спортсмен попался на допинге. Герои эпической многодневки соревновались скорее в собственной аморальности – и тут у каждого свой личный рекорд. Что на самом деле происходило во время самого мрачного и противоречивого события в истории спорта, «рассказывается» на примере пяти главных его участников. Смотрите фильм «На колесах» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДШРежиссёр
Джейк
Шиманьски
- Актёр
Энди
Сэмберг
- ДДАктёр
Давид
Диггс
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актриса
Джулия
Ормонд
- ММСценарист
Мюррэй
Миллер
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- ЭКПродюсер
Этан
Кашинг
- ММПродюсер
Мюррэй
Миллер
- ДДХудожница
Джен
Данлэп
- МДМонтажёр
Майкл
Джиамбра
- БШМонтажёр
Биджан
Шэмс
- ККОператор
Крэйг
Киф