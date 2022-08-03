На колесах (фильм, 2017) смотреть онлайн

«История» гонки «Тур де Франс» 1982 года, в которой чуть ли не каждый спортсмен попался на допинге. Герои эпической многодневки соревновались скорее в собственной аморальности – и тут у каждого свой личный рекорд. Что на самом деле происходило во время самого мрачного и противоречивого события в истории спорта, «рассказывается» на примере пяти главных его участников. Смотрите фильм «На колесах» в подписке Amediateka на Wink.

