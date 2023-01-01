Биография

Орландо Блум — британский актер. Родился в Кентербери, графство Кент, Великобритания, 13 января 1977 года. Орландо начал карьеру как театральный актер. Еще со школы он играл в любительском театре, а в 16 лет провел два сезона в молодежном театре. Учился в академии драматического искусства, после продолжил получать образование актера в Гилхолдской школе музыки и театра. К концу учебы пробовался на роль Фарамира во «Властелине колец» Питера Джексона, который провалил. Вместо этого режиссер предложил только выпустившемуся из училища актеру одну из главных ролей — Леголаса, которая сделала Блума всемирно известным. Самыми значимыми фильмами в карьере Орландо Блума стала трилогия «Властелин колец», серия фильмов «Пираты Карибского моря» и трилогия «Хоббит».