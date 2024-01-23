Карающая длань (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Орландо Блум и Энди Макдауэлл в жестком боевике о бывшем преступнике, которого вновь настигает прошлое.



Кэш надеется оставить позади все связи с преступным миром и начать новую, тихую и спокойную жизнь. Он заботится о племяннице Саванне, которая недавно осталась без родителей, однако их семейная идиллия не длится вечно. Королева криминального подполья, заправляющая всем городом, силой заставляет Кэша работать на нее, чтобы расплатиться с долгами погибшего брата. Кэш готов на все, чтобы защитить семью и свой дом. Однако чем сложнее становятся обстоятельства, тем труднее отличить добро от зла.



К чему в итоге придет Кэш, расскажет «Карающая длань» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

