Карающая длань (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

8.22024, Red Right Hand
Боевик, Триллер107 мин18+
Кэш пойдет на все, чтобы защитить свою семью, но сможет ли он вовремя остановиться? Брутальный боевик с Орландо Блумом
О фильме
Орландо Блум и Энди Макдауэлл в жестком боевике о бывшем преступнике, которого вновь настигает прошлое.
Кэш надеется оставить позади все связи с преступным миром и начать новую, тихую и спокойную жизнь. Он заботится о племяннице Саванне, которая недавно осталась без родителей, однако их семейная идиллия не длится вечно. Королева криминального подполья, заправляющая всем городом, силой заставляет Кэша работать на нее, чтобы расплатиться с долгами погибшего брата. Кэш готов на все, чтобы защитить семью и свой дом. Однако чем сложнее становятся обстоятельства, тем труднее отличить добро от зла.
К чему в итоге придет Кэш, расскажет «Карающая длань»
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЭНРежиссёр
Эшом
Нелмс
- ИНРежиссёр
Иэн
Нелмс
- Актёр
Орландо
Блум
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- Актёр
Брайан
Джерати
- ДЛАктёр
Джеймс
Лэфферти
- ДРАктёр
Джереми
Рэчфорд
- АПАктриса
Александра
Парк
- Актёр
Скотт
Хейз
- ЧОАктриса
Чепел
Оукс
- НЛАктёр
Николас
Логан
- МГПродюсер
Майк
Габрави
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- МПродюсер
Мишель
Мисти Лэнг
- Продюсер
Эрика
Ли
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз