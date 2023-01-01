Биография

Бэзил Иваник – продюсер, основатель и владелец кинокомпании Thunder Road Films, родился 4 января 1970 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали криминальные боевики «Город воров» (2010), «Джон Уик» (2014), «Убийца» (2015). Дебютным фильмом Бэзила Иваника стала военная драма «К-19». В 2003 году он участвовал в продюсировании криминального детектива «База «Клейтон» с Джоном Траволтой и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях. В 2003 году совместно с другими продюсерами выпустил комедийную мелодраму «Если только». Главные роли в кинокартине исполнили Дженнифер Лав Хьюитт и Пол Николлс. В 2004 году на экраны вышли две успешные киноленты «Охотники за разумом» и «Законы привлекательности» с Пирсом Броснаном и Джулианной Мур. В 2010 году Бэзил Иваник продюсировал криминальный боевик «Город воров». В 2014 году на экраны вышел первый фильм успешной кинофраншизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. В 2015 году продюсер выпустил криминальный триллер «Убийца». Главные роли в кинокартине исполнили Эмили Блант и Бенисио Дель Торо. В 2018 году Иваник продюсировал фильм «Отель Мумбаи: Противостояние».