Отель Мумбаи: Противостояние (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Отель Мумбаи: Противостояние» — драматическая картина Энтони Мараса рассказывает о террористической атаке, которой индийский город Мумбаи подвергся в 2008 году. Через судьбы гостей и персонала гостиницы, режиссер знакомит зрителя с одним из самых кровавых терактов XXI века.



Когда группа вооруженных террористов начинает скоординированную атаку по всему городу, отель становится одной из ключевых целей. Туристы, бизнесмены и обслуживающий персонал оказываются в ловушке внутри роскошного здания. Сотрудники отеля проявляют невероятную смелость и самоотверженность: многие остаются на работе, чтобы спасать гостей. Каждый из героев сталкивается с выбором, от которого зависит жизнь — своя и чужая. И пока террористы казнят людей, взятых в заложники, за стенами отеля спецназ готовится штурмовать здание...



Это эмоционально тяжелая картина, которая рассказывает о произошедшей трагедии с почти документальной точностью. Если вы цените честное кино, лишенное пафоса, смотреть «Отель Мумбаи: Противостояние» 2018 года можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве.

