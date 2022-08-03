Отель Мумбаи: Противостояние
Wink
Фильмы
Отель Мумбаи: Противостояние

Отель Мумбаи: Противостояние (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.32018, Hotel Mumbai
Боевик, Триллер117 мин18+

О фильме

Фильм «Отель Мумбаи: Противостояние» — драматическая картина Энтони Мараса рассказывает о террористической атаке, которой индийский город Мумбаи подвергся в 2008 году. Через судьбы гостей и персонала гостиницы, режиссер знакомит зрителя с одним из самых кровавых терактов XXI века.

Когда группа вооруженных террористов начинает скоординированную атаку по всему городу, отель становится одной из ключевых целей. Туристы, бизнесмены и обслуживающий персонал оказываются в ловушке внутри роскошного здания. Сотрудники отеля проявляют невероятную смелость и самоотверженность: многие остаются на работе, чтобы спасать гостей. Каждый из героев сталкивается с выбором, от которого зависит жизнь — своя и чужая. И пока террористы казнят людей, взятых в заложники, за стенами отеля спецназ готовится штурмовать здание...

Это эмоционально тяжелая картина, которая рассказывает о произошедшей трагедии с почти документальной точностью. Если вы цените честное кино, лишенное пафоса, смотреть «Отель Мумбаи: Противостояние» 2018 года можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве.

Страна
США, Австралия
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель Мумбаи: Противостояние»