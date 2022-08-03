Отель Мумбаи: Противостояние (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Отель Мумбаи: Противостояние» — драматическая картина Энтони Мараса рассказывает о террористической атаке, которой индийский город Мумбаи подвергся в 2008 году. Через судьбы гостей и персонала гостиницы, режиссер знакомит зрителя с одним из самых кровавых терактов XXI века.
Когда группа вооруженных террористов начинает скоординированную атаку по всему городу, отель становится одной из ключевых целей. Туристы, бизнесмены и обслуживающий персонал оказываются в ловушке внутри роскошного здания. Сотрудники отеля проявляют невероятную смелость и самоотверженность: многие остаются на работе, чтобы спасать гостей. Каждый из героев сталкивается с выбором, от которого зависит жизнь — своя и чужая. И пока террористы казнят людей, взятых в заложники, за стенами отеля спецназ готовится штурмовать здание...
Это эмоционально тяжелая картина, которая рассказывает о произошедшей трагедии с почти документальной точностью. Если вы цените честное кино, лишенное пафоса, смотреть «Отель Мумбаи: Противостояние» 2018 года можно на видеосервисе Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Энтони
Марас
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актриса
Назанин
Бониади
- Актёр
Дев
Патель
- НЛАктриса
Наташа
Лю Бордиццо
- Актриса
Тильда
Кобэм-Херви
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- ЭМАктёр
Энгус
Макларен
- АСАктёр
Амандип
Сингх
- СНАктёр
Сухаил
Найар
- ДКСценарист
Джон
Колли
- ЭМСценарист
Энтони
Марас
- МГПродюсер
Майк
Габрави
- ГХПродюсер
Гари
Хэмилтон
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- ЭММонтажёр
Энтони
Марас
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман