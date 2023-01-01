Биография

Арми Хаммер — американский актер и продюсер. Дважды номинирован на премию Гильдии актеров. Родился в Лос-Анджелесе 28 августа 1986 года. В юные годы проявлял интерес к актёрскому мастерству и начал свою карьеру со второстепенных ролей в популярных сериалах, таких как «Вероника Марс», «Сплетница» и «Отчаянные домохозяйки». Первая главная роль состоялась в 2008 году в фильме «Билли: Ранние годы», она принесла ему премию за самое вдохновляющее выступление. Несмотря на неудачу с ролью Бэтмена в проекте «Лига справедливости: Смертные», который был отменён, Хаммер продолжил искать возможности в киноиндустрии, что привело его к крупным ролям в Голливуде. Прорывной момент в карьере Арми Хаммера наступил с ролью в фильме «Социальная сеть», где он сыграл сразу двух персонажей. Этот успех открыл ему двери для главных ролей в «Одиноком рейнджере и «Агентах А.Н.К.Л.». В 2017 году он сыграл одну из самых известных своих ролей — Оливера в фильме «Назови меня своим именем», которая принесла ему множество положительных отзывов критиков и номинацию на «Золотой глобус». Хаммер продолжает активно сниматься, он сыграл в фильмах «Раны», «Ребекка» и «Смерть на Ниле».