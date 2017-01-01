Последний портрет (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.82017, Final Portrait
Драмы, Комедии86 мин18+
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Сюжет
Правдивая история о закате жизни великого художника Альберто Джакометти. Он берется за портрет своего молодого друга-писателя, и польщенный юноша не сразу понимает, на какое испытание подписывается.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актёр
Тони
Шэлуб
- СТАктриса
Сильви
Тестю
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- КШАктёр
Керри
Шейл
- АМАктриса
Аннабель
Маллион
- ТМАктёр
Такацуна
Мукаи
- Сценарист
Стэнли
Туччи
- ДЛСценарист
Джеймс
Лорд
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- ИДПродюсер
Иланн
Джирард
- СВХудожница
Сара
Ван
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- ЭЛКомпозитор
Эван
Лури