Последний портрет
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Последний портрет

Последний портрет (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, Final Portrait
Драмы, Комедии86 мин18+
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Сюжет

Правдивая история о закате жизни великого художника Альберто Джакометти. Он берется за портрет своего молодого друга-писателя, и польщенный юноша не сразу понимает, на какое испытание подписывается.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb