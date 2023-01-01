Биография

Тони Шэлуб — американский актер, продюсер и режиссер. Лауреат «Эмми», «Золотого глобуса», призер театральной премии «Тони» и премии Гильдии актеров. Родился в Грин-Бэй 9 октября 1953 года. В детстве участвовал в театральных постановках. После школы поступил в Университет Висконсина, откуда позже перевелся в Университет Южного Мэна. Актерское искусство изучал в школе драмы при Йельском университете. Карьеру начинал с выступлений в труппе Американского репертуарного театра и постановок на Бродвее. Одну из первых ролей сыграл в 1986 году в картине «Ревность» с Мэрил Стрип и Джеком Николсоном. Сегодня Тони Шэлуб известен по работам в фильмах и сериалах «Крылья», «Дети шпионов», «Дефективный детектив», «Поли», «1408», «Человек, которого не было», «Удивительная мисс Мейзел». Также он принял участие в культовых проектах «Секретные материалы» и «Люди в черном». Творческую биографию актера дополняет работа над озвучиванием героев мультфильмов «Лига монстров», «Тачки» и «Черепашки-ниндзя».