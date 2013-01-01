Кровью и потом: Анаболики
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Кровью и потом: Анаболики

Кровью и потом: Анаболики (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Pain & Gain
Криминал, Комедии124 мин18+

Сюжет

Однажды тренеру по фитнесу надоело быть простым тренером. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в экшен-боевике, может не сработать…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровью и потом: Анаболики»

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