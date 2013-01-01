Кровью и потом: Анаболики (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Pain & Gain
Криминал, Комедии124 мин18+
Сюжет
Однажды тренеру по фитнесу надоело быть простым тренером. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в э�кшен-боевике, может не сработать…
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Энтони
Маки
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Роб
Кордри
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- БПАктриса
Бар
Пали
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Майкл
Рисполи
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- ПКСценарист
Пит
Коллинз
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ТММонтажёр
Том
Малдун
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- БСОператор
Бен
Сересин
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски