Кровью и потом: Анаболики (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Однажды тренеру по фитнесу надоело быть простым тренером. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в э�кшен-боевике, может не сработать…



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