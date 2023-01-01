Биография

Майкл Бэй – продюсер и режиссер американского кино. Первая премия была получена в 1995 году за лучшую режиссерскую работу. Кинопродюсер Майкл Бэй родился в 1965 году в городе Лос-Анджелес. Мальчика воспитывали приемные родители. Первое образование он получил в художественном колледже, после чего поступил и закончил Уэслианский университет. После того как Майкл получил образование, он начал работать в музыкальной индустрии, снимая видеоклипы. Параллельно Бэй работал и над видеорекламой для известных компаний. У актера проживают собаки породы мастифф, клички животные получили в честь картин режиссера: Костолом и Грейс. Личная жизнь знаменитости остается неизвестной, актер не афиширует отношения личного характера. В браке он не состоит. Карьера режиссера началась в 1995 году, тогда вышел фильм под названием «Плохие парни». Первое кино вызвало фурор у зрителей. Далее в мире кино появились следующие картины от режиссера Майкла Бэя: «Скала», «Армагеддон», «Плохие парни 2». В 2014 году вышел фильм «Трансформеры», фильм получил много премий. Последнее киноленты, созданные Майклом, вышли в 2020 году и носят название «Тихое место 2» и «Робокалипсис».