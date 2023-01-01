Биография

Марк Уолберг (Mark Wahlberg) – американский актер. Дважды номинирован на премии «Золотой Глобус» и «Оскар», основатель благотворительного фонда по поддержке талантливой молодежи. Актер родился 5 июня 1971 года в штате Массачусетс, США, в многодетной семье. Он – самый младший из девяти детей. Родители знаменитости развелись в 1982 году. В подростковом возрасте вел асоциальный образ жизни – употреблял наркотики, участвовал в актах вандализма и издевался над сверстниками. В итоге в возрасте 16 лет его приговорили к двум годам заключения в исправительной колонии. «Я сам виноват в своих ошибках», – говорит о своем прошлом знаменитость. Жена Марка Уолберга – американская фотомодель Риа Дарем. Свадьба пары состоялась 1 августа 2009 года, до этого супруги восемь лет состояли в неофициальных отношениях. В звездной семье четверо детей – сыновья Майкл и Брендан, дочери Элла и Грейс. Актер начал сниматься в 1993 году. Наиболее известные роли Марка Уолберга были в картинах: • «Идеальный шторм»; • «Планета обезьян»; • «Трансформеры» («Эпоха истребления» и «Последний рыцарь»); • «Макс Пэйн». Карьера Марка продолжается – в 2021 году выйдет фильм «Бесконечность», где он сыграет главную роль.