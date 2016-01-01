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Глубоководный горизонт (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм о разливе нефти в Мексиканском заливе: «Глубоководный горизонт» 2016 года от режиссера Питера Берга с Марком Уолбергом и Куртом Расселом в главных ролях.
Нефтяная платформа «Глубоководный горизонт» завершает бурение у берегов Луизианы. Прибывшая на место команда нефтяников узнает, что их предшественники, назначенные для контроля за цементными работами, не вели журнал и не должным образом произвели проверку целостности. В результате халатности руководства цемент неправильно изолировал скважину, и бригада специалистов оказывается в эпицентре экологической катастрофы. Им предстоит пережить страшную ночь в океане в окружении горящей нефти, прежде чем спасатели смогут подобраться ближе...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Питер
Берг
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Джон
Малков�ич
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- Актриса
Кейт
Хадсон
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Генри
Фрост
- ДСАктёр
Джереми
Сэнд
- Актёр
Дуглас
М. Гриффин
- ММСценарист
Мэттью
Майкл Карнахан
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Продюсер
Марк
Вахрадян
- Продюсер
Марк
Уолберг
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски