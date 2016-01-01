Глубоководный горизонт (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о разливе нефти в Мексиканском заливе: «Глубоководный горизонт» 2016 года от режиссера Питера Берга с Марком Уолбергом и Куртом Расселом в главных ролях.



Нефтяная платформа «Глубоководный горизонт» завершает бурение у берегов Луизианы. Прибывшая на место команда нефтяников узнает, что их предшественники, назначенные для контроля за цементными работами, не вели журнал и не должным образом произвели проверку целостности. В результате халатности руководства цемент неправильно изолировал скважину, и бригада специалистов оказывается в эпицентре экологической катастрофы. Им предстоит пережить страшную ночь в океане в окружении горящей нефти, прежде чем спасатели смогут подобраться ближе...



Фильм содержит документальные кадры и постскриптум о судьбе реальных участников событий. «Глубоководный горизонт» смотреть в хорошем качестве можно по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.



Глубоководный горизонт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.