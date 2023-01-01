Биография

Лоренцо Ди Бонавентура – продюсер, родился 29 ноября 1957 года. Фильмография насчитывает более 80 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Дело храбрых», «Константин: Повелитель тьмы», «Возвращаясь к матрице», «1408», «Звездная пыль». Лоренцо Ди Бонавентура родился в творческой семье, его отец работал дирижером симфонического оркестра. Получил образование в Гарварде, а затем степень магистра в менеджменте в школе бизнеса. С начала 1990-х работал в кинокомпании Warner Bros. Первым фильмом Лоренцо Ди Бонавентуры стала криминальная драма «Цена измены». Главные роли в кинокартине исполнили К. Оуэн, В. Кассель, Д. Энистон. Затем он спродюсировал фантастический боевик «Константин: Повелитель тьмы» с К. Ривзом в главной роли. Кинокартина получила номинацию на премию Сатурн. В 2007 году на экраны вышел еще один успешный продюсерский проект Лоренцо Ди Бонавентуры, боевик «Трансформеры». В том же году он продюсировал киноленту «Звездная пыль». В 2012 году Ди Бонавентура выпустил триллер «На грани». В 2016 году на экраны вышел фильм «Глубоководный горизонт». Спустя год – биографическая драма «Дело храбрых». Продюсер снялся в нескольких документальных фильмах («Бок о бок», «Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше» и др.).