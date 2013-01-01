РЭД 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Рэд 2» — это вторая часть истории об отставном агенте ЦРУ Фрэнке Мозесе (Брюс Уиллис) и его верных друзьях: Виктории Винслоу (Хелен Миррен) и Марвине Боггса (Джон Малкович). О приключениях бесстрашных и отважных героев можно узнать прямо сейчас, если посмотреть онлайн фильм «Рэд 2» в хорошем качестве.
Пенсия — не повод лежать на диване, особенно для таких профессионалов, как эта команда. Получив сообщение от своего близкого товарища Марвина о том, что срочно нужно найти пропавшее ядерное оружие, Фрэнк в очередной раз отправляется на задание. Чтобы справиться с операцией и снова спасти мир от опасности, героям приходится за несколько дней объехать почти всю Европу, побывать в Лондоне, Париже и даже Москве! На протяжении всего времени Фрэнка и его команду преследуют наемные убийцы, кровожадные политики и жестокие террористы.
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Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дин
Паризо
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Ли
Бён-хон
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Нил
Макдона
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- УЭСценарист
Уоррен
Эллис
- КХСценарист
Калли
Хэмнер
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Марк
Вахрадян
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ФХХудожник
Фил
Харви
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри