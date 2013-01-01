РЭД 2
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РЭД 2

РЭД 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Red 2
Боевик, Комедия111 мин16+

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О фильме

Фильм «Рэд 2» — это вторая часть истории об отставном агенте ЦРУ Фрэнке Мозесе (Брюс Уиллис) и его верных друзьях: Виктории Винслоу (Хелен Миррен) и Марвине Боггса (Джон Малкович). О приключениях бесстрашных и отважных героев можно узнать прямо сейчас, если посмотреть онлайн фильм «Рэд 2» в хорошем качестве.

Пенсия — не повод лежать на диване, особенно для таких профессионалов, как эта команда. Получив сообщение от своего близкого товарища Марвина о том, что срочно нужно найти пропавшее ядерное оружие, Фрэнк в очередной раз отправляется на задание. Чтобы справиться с операцией и снова спасти мир от опасности, героям приходится за несколько дней объехать почти всю Европу, побывать в Лондоне, Париже и даже Москве! На протяжении всего времени Фрэнка и его команду преследуют наемные убийцы, кровожадные политики и жестокие террористы.

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Страна
Франция, Канада, США
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «РЭД 2»