Ли Бён-хон

Биография

Ли Бен-хон — актер и продюсер кино и телевидения. Лауреат премии Asia Artist Awards. Родился в Соннаме 12 июля 1970 года. После школы продолжил образование в Ханьянском университете, учился на факультете французской литературы. Также окончил Университет Чунан по специальности «Театр и кино». Карьеру на телевидении Ли Бен-хон начал в 1991 году, пройдя кастинг на роль в сериале «Асфальт в моем родном городе». Сегодня фильмография артиста насчитывает более 55 работ, среди которых можно выделить проекты «Мастер», «Извержение», «Инсайдеры», «Наш блюз», «Игра в кальмара», «Мистер Солнечный Свет», «Маскарад», «Я видел дьявола», «Айрис».