Мастер (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Президент Чин — глава крупной компании One Network, деятельность которой оказывается под прицелом у судебных органов. У следователя Ким Джэ-мёна уже достаточно улик против молодого начальника IT-отдела компании Пак Чан-гуна, но ему хочется поймать рыбу покрупнее, поэтому он вынуждает Пака сотрудничать со следствием в обмен на условный приговор.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевики, Криминал
КачествоFull HD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЧИРежиссёр
Чо
И-сок
- Актёр
Ли
Бён-хон
- КДАктёр
Кан
Дон-вон
- Актёр
Ким
У-бин
- ОДАктриса
Ом
Джи-вон
- ОДАктёр
О
Даль-су
- ЧГАктриса
Чин
Гён
- ПХАктёр
Пак
Хэ-су
- ЧСАктёр
Чу
Сок-тхэ
- ПЧАктриса
Пак
Чон-джа
- ЧХАктёр
Чо
Хён-чхоль
- ЧИСценарист
Чо
И-сок
- ЛЮПродюсер
Ли
Ю-джин
- ПИХудожник
Пак
Иль-хён
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КЧХудожница
Квак
Чон-э
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- ЮООператор
Ю
Ок
- ДКомпозитор
Дальпаран