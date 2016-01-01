Мастер (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Президент Чин — глава крупной компании One Network, деятельность которой оказывается под прицелом у судебных органов. У следователя Ким Джэ-мёна уже достаточно улик против молодого начальника IT-отдела компании Пак Чан-гуна, но ему хочется поймать рыбу покрупнее, поэтому он вынуждает Пака сотрудничать со следствием в обмен на условный приговор.







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