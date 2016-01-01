Мастер
Wink
Фильмы
Мастер
9.02016, Maseuteo
Боевики, Криминал137 мин18+

Мастер (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Президент Чин — глава крупной компании One Network, деятельность которой оказывается под прицелом у судебных органов. У следователя Ким Джэ-мёна уже достаточно улик против молодого начальника IT-отдела компании Пак Чан-гуна, но ему хочется поймать рыбу покрупнее, поэтому он вынуждает Пака сотрудничать со следствием в обмен на условный приговор.


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Страна
Южная Корея
Жанр
Боевики, Криминал
Качество
Full HD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb