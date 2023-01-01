Биография

Ким У-бин — актер кино и телевидения. Обладатель премии Blue Dragon Awards. Родился в Сеуле 16 июля 1989 года. Будущий артист мечтал о славе еще в подростковые годы, поэтому после поступления в колледж начал карьеру модели. Дефилировал на Неделе моды в Сеуле, снимался в рекламе. Благодаря яркой внешности и трудолюбию юношу быстро заметили продюсеры и стали приглашать в проекты. Сегодня фильмография Ким У-бина насчитывает 20 работ. Южнокорейского актера можно увидеть в таких дорамах, как «Наследники», «Безрассудно влюбленные», «Мастер», «Достоинство джентльмена», «Наш блюз», «Школа».