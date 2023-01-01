Безрассудно влюбленные
Wink
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Безрассудно влюбленные
9.22016, Hamburo aeteuthage 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+

Безрассудно влюбленные (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чун-eна и Но-ыль разделили в детстве, но взрослыми они встретятся опять. Чун-eн — известный актeр и певец, Но-ыль — продюсер документальных телепрограмм.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb